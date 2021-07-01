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Зась: ситуация в Афганистане вызывает беспокойство в странах ОДКБ

Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство в странах ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Душанбе, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.


По словам генерального секретаря, существенное влияние на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ оказывают процессы, происходящие в Афганистане, и ОДКБ придает огромное внимание мониторингу этой проблематики. Этим в организации занимается рабочая группа по Афганистану при СМИД ОДКБ.

"По нашей оценке, угрозы активизации международных террористических и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, а соответственно вероятность распространения терроризма и преступного наркотрафика не снижаются, - подчеркнул Станислав Зась. - Вероятность скорого урегулирования ситуации на территории этой страны и, как следствие, в афганском приграничье остается низкой. Один из главных вопросов - в каком направлении будет развиваться обстановка после вывода оттуда американского и натовского военных контингентов, удастся ли официальному Кабулу и движению "Талибан" достичь договоренностей, обеспечивающих мир и стабильность в стране, не допустить усиления там позиций ИГИЛ и других экстремистских группировок".

Генсек ОДКБ констатировал, что в сложившихся условиях особую важность приобретает работа по подготовке проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, которая проводится в настоящее время.

Станислав Зась проинформировал парламентариев, что ведется активная работа по подготовке к проведению в 2021 году совместных военных учений государств - членов ОДКБ в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021", большая часть которых пройдет на территории Таджикистана.

В заявлении, принятом по итогам заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, говорится о готовности методами парламентской дипломатии оказывать поддержку Национальной ассамблее Афганистана, всем афганским этническим группам и политическим силам, включая движение талибов, в продвижении процесса национального примирения в Афганистане. "Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в связи с ухудшением обстановки в непосредственной близости от южных границ Республики Таджикистан - государства - члена ОДКБ - выражает обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане, особенно в его северных провинциях, на фоне сворачивания иностранного военного присутствия и призывает власти Исламской Республики Афганистан и движение талибов к прекращению насилия в целях обеспечения благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства" - говорится в документе.

Совет ПА ОДКБ решительно осудил террористические акты в Афганистане, жертвами которых становятся мирные граждане, и подчеркнул, что деятельность ИГИЛ и других международных террористических группировок - одна из ключевых составляющих нестабильности обстановки в Исламской Республике Афганистан. Совет ПА ОДКБ выразил обеспокоенность крайне высоким уровнем наркопроизводства в Афганистане, которое является одним из основных источников дохода террористических группировок в ИРА, и призвал власти Исламской Республики Афганистан, в том числе Национальную ассамблею Афганистана, активизировать усилия по борьбе с этим злом.

Совет ПА ОДКБ призвал международное сообщество, включая национальные парламенты и международные парламентские организации, наращивать гуманитарное содействие Афганистану, чтобы не допустить потоков афганских беженцев на территорию соседних стран, а также подтвердил готовность содействовать совершенствованию и гармонизации законодательства Исламской Республики Афганистан в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, опираясь на накопленный Парламентской ассамблеей ОДКБ нормотворческий опыт, включая разработанные модельные законы и рекомендации.

Фото: архив БЕЛТА
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