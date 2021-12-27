Зась: предложения России НАТО по гарантиям безопасности снизят напряженность у границ Беларуси

Генеральный секретарь отметил обеспокоенность нарастанием кризисных явлений на границах государств – членов ОДКБ, в том числе активизацией попыток США и стран Европы оказать давление на государства – члены ОДКБ – Россию и Беларусь. Он констатировал, что на западных границах зоны ответственности организации обстановка также далека от стабильной.– указал Станислав Зась. –, – заявил Генсек ОДКБ.Станислав Зась подчеркнул: ОДКБ как организация, призванная защищать мир и стабильность, всегда выступала против политизации вопросов, связанных с международной безопасностью.– сказал он. –Отвечая на вопрос, что, по его мнению, лежит в основе такого подхода НАТО, Станислав Зась отметил: