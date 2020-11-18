Зась: пандемия снизила уровень международного сотрудничества в сфере безопасности

Сегодня генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась принял участие в восьмой встрече секретарей советов безопасности государств-участниц СНГ, которая прошла в режиме видео-конференц-связи, сообщается на официальном сайте Организации Договора о коллективной безопасности.
В своем выступлении он сказал, что в настоящее время мировое сообщество испытывает острый дефицит доверия и стабильности. «И это одна из основных характеристик современности. Это происходит в условиях обострения борьбы за мировые ресурсы и рынки, демонтажа сложившейся в последние десятилетия международной системы контроля над вооружениями, девальвации международного права и общепризнанных норм. Как результат – мы уже наблюдаем рост вооруженных конфликтов, массовых противоправных действий, проявлений терроризма», – отметил Станислав Зась.
Он обратил внимание участников встречи, что динамика развития обстановки в регионе коллективной безопасности ОДКБ определяет необходимость постоянного развития механизмов межгосударственного взаимодействия по линии противодействия современным вызовам и угрозам.
«Вызванные пандемией проблемы, повлиявшие на снижение уровня международного сотрудничества в сфере безопасности, в конечном итоге сказались на эффективности мер по противодействию современным вызовам и угрозам, в том числе терроризму, – сказал Станислав Зась. – Ухудшение экономической сферы и снижение уровня жизни миллионов граждан по всей планете вследствие карантинных мер в период коронавирусной инфекции создает дополнительные возможности для вербовки новых рекрутов, используя при этом различные современные информационно-коммуникационные технологии».
В своем выступлении он обратил внимание, что размывание границ между физическим пространством и виртуальной реальностью, расширение использования технологии «искусственного интеллекта» привели к появлению новых киберугроз, влияющих на состояние защиты населения, общества и государства». При этом, по его мнению, перевод государственного управления, бизнеса и частной жизни в цифровую сферу в условиях пандемии вызвал заметный рост преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Станислав Зась поддержал идею синхронизации антитеррористических мер, реализуемых в формате СНГ, ОДКБ, ШОС, высказанную министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым на прошедшем в мае 2020-го заседании СМИД ОДКБ. «Сейчас мы занимаемся сбором предложений по практическому наполнению этого процесса», – сообщил генеральный секретарь ОДКБ.
Резюмируя, Станислав Зась заявил, что в складывающихся сегодня условиях деятельность ОДКБ сосредоточена на совершенствовании механизмов обеспечения коллективной безопасности с учетом современных реалий и прогнозируемых перспектив развития международной обстановки.
Он высказал уверенность, что очередная встреча секретарей советов безопасности СНГ внесет заметный вклад в решение задач по укреплению безопасности в Евразийском регионе.
Фото: ОДКБ
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