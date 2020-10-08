Организация Договора о коллективной безопасности готова сыграть посредническую роль для урегулирования ситуации в Кыргызстане. Об этом сегодня во время записи интервью для телеканала RT заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, информирует БЕЛТА.
"ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, может быть, посредническую, – сказал Станислав Зась. – Если обратиться к истории, к тем событиям, которые раньше происходили, в частности в Бишкеке, то такой опыт имеется. Он свою положительную роль сыграл, в том числе посреднические функции ОДКБ. Но все, конечно, зависит от необходимости и от воли кыргызского народа".
Станислав Зась констатировал, что сейчас Кыргызстан переживает тяжелую ситуацию. "Мы очень надеемся, что она будет переведена в правовую плоскость, рассчитываем на это", – подчеркнул он.
Фото: архив БЕЛТА
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Зась: ОДКБ готова сыграть посредническую роль в Кыргызстане
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