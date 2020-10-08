Зась: ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе

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БЕЛТА

, – сказал Станислав Зась.Тем не менее, подчеркнул он, в случае обострения ситуации в ОДКБ предусмотрены соответствующие механизмы, и любое государство – член организации вправе рассчитывать на помощь. Ситуации, когда ОДКБ вынуждено вмешаться в ситуацию, четко прописаны в нормативных документах, прежде всего в Договоре о коллективной безопасности., – отметил генеральный секретарь.Станислав Зась высказался против вовлечения третьих сил в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.– подчеркнул он.Генеральный секретарь также не исключил, что в зоне карабахского конфликта появились иностранные наемники и боевики., – констатировал он.Кроме того, Станислав Зась отметил, что ОДКБ, наверное, первой из международных организаций отреагировала на активизацию боевых действий в Нагорном Карабахе., – подчеркнул он., – добавил генеральный секретарь.