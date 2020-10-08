Зась: ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе

Ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе, считает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Такое мнение он высказал сегодня во время записи интервью для телеканала RT, пишет БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
"Ни в интересах Армении, ни в интересах Азербайджана, чтобы конфликт разрастался до региональной войны, – сказал Станислав Зась. – Поэтому я не вижу такого развития событий".
Тем не менее, подчеркнул он, в случае обострения ситуации в ОДКБ предусмотрены соответствующие механизмы, и любое государство – член организации вправе рассчитывать на помощь. Ситуации, когда ОДКБ вынуждено вмешаться в ситуацию, четко прописаны в нормативных документах, прежде всего в Договоре о коллективной безопасности. "Можно сказать, два таких пороговых рубежа. Первый – это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности государства, – отметил генеральный секретарь. – Любому государству – члену ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм межгосударственных консультаций, в том числе, если нужно, экстренных консультаций, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу. Второе пороговое значение – в случае агрессии, то есть военного нападения. В этом случае это будет рассматриваться как агрессия против всех наших государств – незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. Вот в таких случаях запускаются все механизмы реагирования ОДКБ".
Станислав Зась высказался против вовлечения третьих сил в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. "Расширение участников идет не на пользу урегулированию ситуации, – подчеркнул он. – Мы приветствуем участие тех стран, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, и в рамках тех полномочий, представленных Минской группе ОБСЕ, того мандата, который есть. Вовлечение других сторон в этот конфликт считаем контрпродуктивным".
Генеральный секретарь также не исключил, что в зоне карабахского конфликта появились иностранные наемники и боевики. "Это не идет на пользу нормализации отношений, это представляет собой определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других, – констатировал он. – Мы исходим из этого. Но пока решения о выстраивании каких-то барьеров или принятия каких-то дополнительных мер для противодействия поступлению туда боевиков из Сирии и других стран мы не рассматриваем. Надо сейчас изучать ситуацию, смотреть, что там реально происходит, но еще раз повторяю: определенный вызов для всех нас в этом есть".
Кроме того, Станислав Зась отметил, что ОДКБ, наверное, первой из международных организаций отреагировала на активизацию боевых действий в Нагорном Карабахе. "Мы высказали серьезное беспокойство, озабоченность обострением ситуации, тем, что нарушен режим прекращения огня, и призвали стороны к немедленному прекращению огня, к возвращению к переговорному процессу", – подчеркнул он.
"В подобном ключе отреагировали и все наши страны, которые входят в ОДКБ", – добавил генеральный секретарь.
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Зась: ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в разрастании конфликта в Нагорном Карабахе
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