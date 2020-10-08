Зась не связывает запрос на самоидентификацию нации с протестами в Беларуси

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БЕЛТА

Станислав Зась отметил, что во всех странах ОДКБ наблюдается рост национальных настроений., – уточнил он.Отвечая на вопрос о том, повлиял ли запрос на самоидентификацию нации на те события, которые произошли в Беларуси в августе, генеральный секретарь ОДКБ сказал: