Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась не связывает существующий в белорусском обществе запрос на самоидентификацию нации с прошедшими после выборов протестами. Об этом он сегодня заявил во время записи интервью для телеканала RT, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото: архив БЕЛТА
Станислав Зась отметил, что во всех странах ОДКБ наблюдается рост национальных настроений. "Если, конечно, под этим рассматривать интерес к своей истории, своей культуре, своей самобытности, желание больше самоидентифицироваться как нации, – уточнил он. – Это отмечается во всех наших странах и, в принципе, ничего плохого в этом нет. Если же этот процесс выходит за определенные рамки, выливается в проявления нетерпимости – культурной, этнической, религиозной, – то это уже другая картина. Но я бы не отмечал, что этот процесс принимает какие-то такие формы и угрозы".
Отвечая на вопрос о том, повлиял ли запрос на самоидентификацию нации на те события, которые произошли в Беларуси в августе, генеральный секретарь ОДКБ сказал: "Нет, не думаю, что это повлияло. Запрос в белорусском обществе на самоидентификацию, поиск ответа на вопрос "Кто мы, белорусы? " – он отмечался и раньше, это нормально".
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Зась не связывает запрос на самоидентификацию нации с протестами в Беларуси
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