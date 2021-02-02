Таким мнением генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поделился на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год, пишет БЕЛТА.
Генсек ОДКБ отметил, что пандемия коронавируса стала новой глобальной угрозой, которая во многом изменила нашу жизнь в разных сферах.
«Пандемия обострила необходимость консолидации усилий всего человечества по противодействию этой новой и не до конца изведанной угрозе. Вместе с тем существовавшие надежды, что новая угроза – пандемия COVID-19 – изменит характер международных отношений, снизит агрессивность внешней политики и побудит государства к объединению усилий и взаимодействию, в полной мере не сбылись», – сказал Станислав Зась.
Он также добавил, что призывы к прекращению войн и единению должной поддержки не получили. «Напротив, мы наблюдаем дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, усиливаются милитаристические настроения у части западной политической элиты», – резюмировал генсек ОДКБ.
Фото: архив БЕЛТА
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Зась: надежды на то, что пандемия изменит агрессивный характер отношений в мире, не оправдались
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