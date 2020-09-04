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  2. Зась: эскалация напряженности, наращивание военной деятельности у границ ОДКБ требуют совместного противодействия

Зась: эскалация напряженности, наращивание военной деятельности у границ ОДКБ требуют совместного противодействия

Эскалация напряженности, терроризм, рост конфликтного потенциала в различных регионах мира, наращивание военной деятельности, в том числе у границ зоны ответственности ОДКБ требуют всестороннего глубокого анализа, взвешенных оценок и совместных усилий по противодействию. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на состоявшемся в Московской области совместном заседании министров обороны государств – участников СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.


"Консолидация усилий по обеспечению глобальной и региональной безопасности является остро востребованной в наши дни", – заявил Станислав Зась.

Он отметил, что откровенный обмен мнениями в формате СНГ– ШОС – ОДКБ по вопросам глобальной и региональной безопасности – это принципиально новая форма взаимодействия оборонных ведомств. "На наш взгляд, такое общение позволит дать объективную, многоплановую оценку геополитической и военно-стратегической обстановки в мире, а в последующем, возможно, и выработать коллективные меры по противодействию современным вызовам и угрозам", – сказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.

Станислав Зась подчеркнул, что ОДКБ активно сотрудничает с СНГ и ШОС, рассматривая это в качестве средства укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве. "Дальнейшее его расширение является одним из приоритетных направлений деятельности организации", – заявил генсек ОДКБ. По его мнению, сегодняшнее совместное заседание министров обороны знаменует поступательное развитие военного сотрудничества между оборонными ведомствами ОДКБ, СНГ и ШОС. "Безусловно, это принесет свои плоды и послужит укреплению роли наших государств и организаций в обеспечении глобальной и региональной безопасности", – убежден Станислав Зась.

В формате Совета министров обороны ОДКБ сегодня подписано несколько документов: проект плана консультаций представителей государств ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие текущего года – первое полугодие 2021 года; проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год; решение СМО ОДКБ о создании рабочей группы по вопросам радиоэлектронной борьбы, на которую возлагается координация взаимодействия органов военного управления вооруженных сил государств ОДКБ в этой сфере.

Фото: ОДКБ
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