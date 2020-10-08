Беларусь справится с кризисной ситуацией без всякого внешнего вмешательства. Об этом сегодня во время записи интервью для телеканала RT заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, пишет БЕЛТА.
"На события в Беларуси была соответствующая реакция (ОДКБ. – Прим. БЕЛТА), мы не отмалчивались, мы внимательно следим за тем, что происходит во всех наших странах, – сказал Станислав Зась. – Соответствующая оценка была дана. Она заключается в том, что мы считаем это сугубо внутренним делом Республики Беларусь, что страна имеет все возможности справиться с этими проблемами самостоятельно, без всякого внешнего вмешательства. Конечно, дали понять в лице председателя Совета коллективной безопасности (им является сейчас Президент России Владимир Путин), что ОДКБ готова оказать любую поддержку Беларуси, которая потребуется".
"В ответ на возрастание активности НАТО на западной границе ОДКБ Республикой Беларусь тоже соответствующие мероприятия проведены в рамках учений. Была проявлена готовность провести и другие мероприятия, если это потребуется. Такого не понадобилось", – добавил генеральный секретарь ОДКБ.
"Большей реакции в данной ситуации не требуется", – резюмировал Станислав Зась.
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Зась: Беларусь справится с ситуацией без всякого внешнего вмешательства
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Фото: Алексей МАТЮШ