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Зарплаты, занятость, цены – приоритеты государственной политики

На совещание Президента с руководством Правительства вынесены три самых значимых вопроса, которые постоянно находятся на контроле у общества. Это зарплаты, занятость и цены. Глава государства отметил, что он внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей:


– Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе я не увидел. Да, тот минимум, что мы обещали, достигнут. Все области и город Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей. Могилевская область семь рублей не дотянула. Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы.

Александр Лукашенко напомнил об актуальности задачи поднятия заработков низкооплачиваемым категориям работников:

– Воспитатели, нянечки в детских садах. Вы знаете, что это за страшная, адская работа  – отвечать за чужих детей. И некоторые из них тысячи рублей не получают. Еще старое Правительство я предупреждал, что надо обратить внимание на этот «подвал» в обществе, у которого низкая заработная плата, чтобы подтянуть, поднять эту зарплату. Найти источники, вплоть до нетрадиционных.

При этом Глава государства в очередной раз подчеркнул, что зарплата должна быть реально заработанной:

– Я не хочу сказать, что мы должны всем заплатить по тысяче с лишним рублей, кто просто придет на работу. Нет. Я хочу, чтобы мне сегодня доложили, какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать эти деньги. Не просто праздно шатающимся. Есть у нас и такие. Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь. Если эти люди заработали – им надо заплатить. Как решается застарелая проблема, когда рост зарплаты опережает рост производительности труда?



Президент убежден, сегодня и в сельском хозяйстве, и в промышленности есть все условия для того, чтобы обеспечить людей работой и достойным заработком:

– Возьмите сельское хозяйство. Я только что сказал: небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси… Есть возможность восполнить те резервы, которые я за два последних года отдал в сельское хозяйство. У нас не было резервов. Сегодня бери – не хочу. Если такой урожай, если подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей продукции сельскохозяйственной, так должны быть деньги в стране. Значит, у крестьян есть все для того, чтобы поправить экономическое положение хозяйств.

О ситуации в промышленной сфере Александр Лукашенко говорил на примере ОАО «Атлант», которое недавно посещал:

– Мы едва ли не единственная страна, которая не остановила производство. Возьмите пример «Атланта». Спрашиваю (у руководителя. – Прим. ред.): как у тебя дела с реализацией продукции? Говорит: такого в истории «Атланта» еще не было. В апреле-мае продали столько продукции, сколько никогда завод холодильников не продавал. Почему? Потому что не остановились. Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? Многие так и поступают.


Глава государства обращает внимание на то, что работающим, не остановленным предприятиям мировая конъюнктура сегодня благоволит:

– Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Возьмите нефть, возьмите металлы и так далее. А мы работаем. А раз спрос уменьшился на сырье, значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле, но цены на готовые товары не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают это другие, и поправьте свою экономику. Промышленность – самая большая проблема нашей страны. Село сработает, я убежден, с хорошим плюсом.

При этом особое внимание региональных властей Президент обращает на качество уборки урожая:

– Спуску, мужики, не будет. Это не дело, что мы вырастили хороший урожай и по 10 центнеров с гектара оставим на поле. Поэтому министерству и вице-премьеру надо взять под жесточайший контроль качество уборки.

Относительно занятости Глава государства обратил внимание на то, что хоть здесь тоже есть отдельные проблемные моменты, но в целом трагизма нет:

– Нам удалось не допустить катастрофы скатывания в яму безработицы. Как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе. Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они искусственно порой удерживают или содержат людей. Людей на предприятиях нельзя выкидывать на улицу, но они должны работать. Их надо обеспечить работой. В Минске, в других городах, да и на селе море работы. Можно заработать. Организуйте людей.



Президент требует, чтобы ценообразование всегда оставалось на особом контроле:

– Ситуация, конечно, не критичная, но есть вопросы.

От глав регионов Александр Лукашенко затребовал информацию о том, как на местах реализуются недавно принятые точечные решения о поддержке занятости и стимулировании экономической активности в целом:

– Мы предоставили губернаторам, председателям гор- и райисполкомов чрезвычайные полномочия. Действуйте! Полномочия дополнительные  – это и дополнительная ответственность. Я об этом предупреждал. Перед нами стоят абсолютно земные задачи: человек должен ходить на работу, получать достойную зарплату – заработанную, а предприятия – эффективно развиваться.










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