Шкловские налоговики привлекли к ответственности строительную организацию за неоформление работников и зарплаты в конвертах

Сотрудники инспекции МНС по Шкловскому району установили факты выплаты заработной платы в конвертах в ходе выездной налоговой проверки частного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере строительства и ремонта зданий. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

В течении нескольких лет директор предприятия скрывал от налогообложения доходы, полученные от реализации выполненных работ, оплаченных потребителями в наличной форме. Также руководитель использовал в личных целях деньги, снятые в банкомате по корпоративной дебетовой карточке под видом расходов на хозяйственные нужды.

Кроме того, в ходе проверки были установлены факты приема на работу граждан без оформления трудовых договоров. Соответственно, им платили зарплату, не отраженную в учете.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате налогов и пени в сумме 11,0 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц – 4,7 тыс. рублей.