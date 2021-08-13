В Беларуси увеличится зарплата бюджетников

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В ведомстве отметили, что это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1%.Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.В Минтруда также отметили, что в период за январь – июнь текущего года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 115,7%, реальный темп роста – 106,3%. При этом в 2021 году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпами ее в целом по стране (номинальный – 114,9%, реальный – 105,6%), добавили в ведомстве.