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  2. Минтруда: на начало этого года наниматели предлагали 72 тысячи вакансий

Минтруда: на начало этого года наниматели предлагали 72 тысячи вакансий

Министерство труда и социальной защиты подвело итоги по ситуации на рынке труда за минувший год, пишет БЕЛТА.


В органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве в 2020 году обратились 152,7 тысячи человек (85,6% к 2019 году), из них 70,7 тысячи человек зарегистрированы в качестве безработных (76,7% к 2019 году). Трудоустроены 117,6 тысячи человек, в том числе 50,6 тысячи безработных. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы направили 4,4 тысячи человек, на оплачиваемые общественные работы – 33,5 тысячи. Еще 1629 граждан получили содействие в организации предпринимательской деятельности.

Среднестатистический портрет безработного (официально) белоруса – мужчина 35–49 лет. Но также довольно много мужчин в возрасте 55–57 лет находятся в поиске работы. Из общего числа безработных молодежь в возрасте 16–30 лет занимает только 18,7%, женщины – 37,3%.

При этом на протяжении года наблюдались волны роста и уменьшения числа зарегистрированных безработных. Резкий спад регистрации произошел в апреле 2020-го, постепенно этот показатель достиг 6,2 тысячи новых безработных в октябре, а к концу года снизился до 4 тысяч. Период безработицы в среднем достигает 2,9 месяца.

В итоге численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на 1 января 2021 года составила 7,2 тысячи, что на 18% меньше, чем на 1 января 2020 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2021 года составил 0,2% к численности рабочей силы (как и годом ранее). Хуже всего ситуация в двух районах Витебской области – Поставском и Полоцком (более 0,5%).

Как сообщалось, на 2020 год был определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, в который вошли 29 регионов (22,7% от общего числа административно-территориальных единиц), а в 2019-м их было 53. По Брестской, Гомельской, Могилевской областям в перечень включено по три района, Гродненской – два. Больше всего таких территорий в Витебской и Минской областях – по девять районов.

Коэффициент напряженности на рынке труда (число безработных на одну вакансию) спустя год остался неизменным – 0,1. На начало этого года наниматели предлагали 72 тысячи вакансий, или 86,1% к тому, что было в общереспубликанском банке годом ранее. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 61,5% от общего числа вакансий.

В топ-10 востребованных среди нанимателей работников попали водитель автомобиля, продавец, уборщик помещений, швея, повар, санитарка, контролер-кассир, грузчик, каменщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Среди специалистов и служащих – медсестра, врач-специалист, инженер, фельдшер-лаборант, ветврач, лесник и другие. При этом в сельской местности наниматели чаще ищут трактористов-машинистов, операторов машинного доения, животноводов, ветврачей, зоотехников.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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