Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса "Ковивак"

Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова и получившая название "Ковивак", зарегистрирована. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин, сообщает ТАСС.

"Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "Ковивак", ее разработал центр имени Чумакова", - сказал Михаил Мишустин.

Первые 120 тыс. доз вакцины будут запущены в гражданский оборот в середине марта, отметил премьер-министр РФ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщил журналистам, что "Ковивак" показал свою эффективность и безопасность во время клинических исследований. "Минздравом РФ принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "Ковивак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе", - отметил он.

В научном центре имени М.П.Чумакова сообщили, что планируют начать исследования вакцины "Ковивак" для ее использования среди детей и людей старше 60 лет в апреле нынешнего года.

Россия 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса.

По материалам БЕЛТА