Заработал новый сервис доставки пассажиров в Национальный аэропорт Минск

Стоимость трансфера фиксированная. Она не зависит от адреса и осуществляется на автомобилях на восемь мест с увеличенным багажным отделением. Планируется, что такая услуга в скором времени будет доступна и жителям всех областных городов страны.Заказать и оплатить трансфер можно онлайн. Сбор пассажиров начинается за четыре часа до времени вылета, сервис обеспечивает доставку клиентов в Национальный аэропорт Минск за два часа до вылета. Ориентировочное время в пути составит от 50–80 минут.