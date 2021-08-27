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  2. Заработал новый сервис доставки пассажиров в Национальный аэропорт Минск

Заработал новый сервис доставки пассажиров в Национальный аэропорт Минск

Горожане и гости столицы теперь смогут воспользоваться новым сервисом индивидуального трансфера от дома до Национального аэропорта Минск к рейсу вылета и обратно – «Флай Шаттл». Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.


Стоимость трансфера фиксированная. Она не зависит от адреса и осуществляется на автомобилях на восемь мест с увеличенным багажным отделением. Планируется, что такая услуга в скором времени будет доступна и жителям всех областных городов страны. 

Заказать и оплатить трансфер можно онлайн. Сбор пассажиров начинается за четыре часа до времени вылета, сервис обеспечивает доставку клиентов в Национальный аэропорт Минск за два часа до вылета. Ориентировочное время в пути составит от 50–80 минут. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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