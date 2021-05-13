Трагедия в казанской гимназии никого не оставила равнодушным. К месту, где бывший ученик устроил расстрел, приезжают сотни людей. Среди них оказался и популярный исполнитель Давид Манукян, известный как Дава. Соответствующий пост с соболезнованиями родным рэпер опубликовал у себя в соцсетях, только вот пользователи не оценили такой жест знаменитости, сообщает Super.ru.
Фото: instagram.com/dava_m
Пользователи усомнились в искренности блогера: они посчитали его неожиданную поездку в Казань пиар-ходом. По пути в столицу Татарстана Дава выкладывал фото, на которых вместе с другом показывал жесты, которые вряд ли можно назвать трагическими.
Скриншот рекламы на посте Манукяна
Кроме того, некоторые обратили внимание на то, что свой контент о трагедии Дава решил прорекламировать: в сети появились скриншоты таргетированного продвижения поста и сториз. Даже фанаты исполнителя не ожидали такого от своего кумира и принялись обвинять его в хайпе на крови.
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Рэпера Даву обвинили в хайпе на теме расстрела в казанской школе
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