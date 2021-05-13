Рэпера Даву обвинили в хайпе на теме расстрела в казанской школе

Фото:

instagram.com/dava_m

Скриншот рекламы на посте Манукяна

Пользователи усомнились в искренности блогера: они посчитали его неожиданную поездку в Казань пиар-ходом. По пути в столицу Татарстана Дава выкладывал фото, на которых вместе с другом показывал жесты, которые вряд ли можно назвать трагическими.Кроме того, некоторые обратили внимание на то, что свой контент о трагедии Дава решил прорекламировать: в сети появились скриншоты таргетированного продвижения поста и сториз. Даже фанаты исполнителя не ожидали такого от своего кумира и принялись обвинять его в хайпе на крови.