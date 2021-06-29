Запуск "Северного потока – 2" создаст условия для экономической независимости ведущих стран ЕС – Авдонин

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию длиной почти 2,5 тыс. км и мощностью 55 кубометров. Состоит он из двух ниток, по которым и должно подаваться голубое топливо в Европу. Двойку в названии амбициозный проект имеет не просто так: это расширение первого "Северного потока", который также поддавался давлению, но уже десять лет качает газ. Он является самым протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире и проходит только через экономические зоны и территории пяти стран – Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.подчеркивает, что не стоит политизировать тему "Северного потока". Она связана с экономическими интересами европейских государств и их бизнеса.Отмечается, что Москва на две нити газопровода смотрит как на возможность хорошего заработка. Это устраивает и Германию – немцы могут сами диктовать газовую политику в ЕС. Но так из схемы исчезают сразу две страны – Польша и Украина: нитка идет в обход этих государств по дну Балтийского моря. Особенно «кусает локти» Варшава – ранее газопровод предлагали провести через территорию Польши.– поделился мнениемТакже известно, что за последние годы Польша пыталась привязать "Северный поток" и к отравлению Сергея Скрипаля в 2018 году, к накалу обстановки на Донбассе этой весной и даже к инциденту с самолетом компании Ryanair.Павел Фельман дал свою оценку:Помешать глобальному проекту в США пытались излюбленным инструментом. Каждой европейской компании, которая была связана со строительством, пригрозили санкциями. Взяли вынужденную паузу, но спустя год работы восстановились. Международные компании ушли, но Россия подготовила к работе собственные суда, и они приступили к достройке.– продолжил Авдонин.В целом за строительство выступают Германия, Франция, Великобритания Австрия, Нидерланды, Норвегия и другие ключевые игроки ЕС. Против – страны Прибалтики, Польша, Венгрия, Румыния. И, разумеется, США. Их интерес тоже корыстный – вместо российского продавать свой газ в Европу. Но ссориться с Берлином – это практически упустить Германию из своей сферы влияния.После этих слов забеспокоилась Украина. По примерным подсчетам, страна которая качает 40 миллиардов кубометров газа ежегодно, потеряет из-за "Северного потока" весь заработок на топливе (4 млрд долларов США).В итоге «Северный поток – 2» прошел девять кругов санкционного ада, который заканчивался, когда европейцы брали калькуляторы и начинали считать.И в заключение Алексей Авдонин подчеркнул:– подытожил эксперт.Фото: скриншоты из видео