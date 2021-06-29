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  2. Запуск "Северного потока – 2" создаст условия для экономической независимости ведущих стран ЕС – Авдонин

Запуск "Северного потока – 2" создаст условия для экономической независимости ведущих стран ЕС – Авдонин

Экономический проект, который будоражит политиков по обе стороны Атлантики и является частным спутником санкций, обсудили с экспертами в эфире программы «Понятная политика» на «Беларусь 1».
Что же означает газопровод «Северный поток – 2» для Европы и почему США так громко выступают против?


"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию длиной почти 2,5 тыс. км и мощностью 55 кубометров. Состоит он из двух ниток, по которым и должно подаваться голубое топливо в Европу. Двойку в названии амбициозный проект имеет не просто так: это расширение первого "Северного потока", который также поддавался давлению, но уже десять лет качает газ. Он является самым протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире и проходит только через экономические зоны и территории пяти стран – Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.


Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельман подчеркивает, что не стоит политизировать тему "Северного потока". Она связана с экономическими интересами европейских государств и их бизнеса.


Отмечается, что Москва на две нити газопровода смотрит как на возможность хорошего заработка. Это устраивает и Германию – немцы могут сами диктовать газовую политику в ЕС. Но так из схемы исчезают сразу две страны – Польша и Украина: нитка идет в обход этих государств по дну Балтийского моря. Особенно «кусает локти» Варшава – ранее газопровод предлагали провести через территорию Польши.


– Российский газ, который будет идти по трубопроводу, гораздо дешевле чем сжиженный газ от США либо от подконтрольных штатам компаний и корпораций. Это способствует удешевлению продукции и повышению ее конкурентоспособности. Европейские страны и политики сейчас заинтересованы в том, чтобы обеспечить наиболее приемлемые условия по стоимости своей продукции и тем самым не дать возможности ввергнуть Европу в экономическо-финансовую зависимость от США, от американских финансово-промышленных операций, – поделился мнением аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Также известно, что за последние годы Польша пыталась привязать "Северный поток" и к отравлению Сергея Скрипаля в 2018 году, к накалу обстановки на Донбассе этой весной и даже к инциденту с самолетом компании Ryanair.

Павел Фельман дал свою оценку:

– Интересы Украины и Польши понятны. Украина хочет продолжать обогащаться и выстраивать свое благополучие за счет транзита российского газа. При этом страна еще и продолжает качать права. Польша хочет нагнетать русофобию на территории Западной Европы – для нее и для других государств европейского пространства это стало чуть ли не смыслом существования. 

Помешать глобальному проекту в США пытались излюбленным инструментом. Каждой европейской компании, которая была связана со строительством, пригрозили санкциями. Взяли вынужденную паузу, но спустя год работы восстановились. Международные компании ушли, но Россия подготовила к работе собственные суда, и они приступили к достройке.

– Крупномасштабная война в первую очередь связана с необходимостью обрезать энергетический рынок России. Видим, что коллективный Запад добивается формирования условий для внутренней революции в РФ. Потому что таким образом Россия ослабнет: есть риск начала гражданской войны, – продолжил Авдонин.

В целом за строительство выступают Германия, Франция, Великобритания Австрия, Нидерланды, Норвегия и другие ключевые игроки ЕС. Против – страны Прибалтики, Польша, Венгрия, Румыния. И, разумеется, США. Их интерес тоже корыстный – вместо российского продавать свой газ в Европу. Но ссориться с Берлином – это практически упустить Германию из своей сферы влияния.


После этих слов забеспокоилась Украина. По примерным подсчетам, страна которая качает 40 миллиардов кубометров газа ежегодно, потеряет из-за "Северного потока" весь заработок на топливе  (4 млрд долларов США). 
В итоге «Северный поток – 2» прошел девять кругов санкционного ада, который заканчивался, когда европейцы брали калькуляторы и начинали считать.

И в заключение Алексей Авдонин подчеркнул:

– Запуск потока позволит создать условия не для Украины и Польши, а для экономической независимости ведущих стран ЕС – Германии, Франции и Италии. Именно они будут в последующем определять политику Украины и Польши, – подытожил эксперт. 

Фото: скриншоты из видео
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