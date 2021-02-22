Запросы по "делу Белгазпромбанка" направлялись в правоохранительные органы почти 40 стран

Архивное фото

А в суде по делу объявлен перерыв до среды. Заседание продолжится в 11:00 оглашением обвинения.Что до сегодняшней атмосферы в суде, то страсти, похоже, улеглись. В "независимых" медиа уже не шумят про "политзаключенного" Бабарико. Пропали "карусельщики", да и толп в поддержку главного обвиняемого в принципе не было. У адвоката основного фигуранта даже "независимые" интервью уже не берут. В общем, шелуха ушла, остались только факты – доказательства коррупционных преступлений людей, оказавшихся теперь в роли обвиняемых. Речь, напомню, о легализации многомиллионных доходов, полученных преступным путем, и взятках в особо крупном размере. Назывались и суммы взяток: более 5 млн 200 тыс. евро, не менее 7 млн 400 тыс. долларов, почти 8,5 млн рублей плюс сумма в валюте, эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 миллиона рублей. Лично бывшим главой банка – 2,5 млн долларов.