Запреты на посещение лесов введены в трех районах Беларуси

В трех районах Беларуси действует запрет на посещение лесов. Речь идет о Мозырском, Ивановском и Пинском районах. В этих регионах установился 4-й класс пожарной опасности – сказалось долгое отсутствие дождей.

Фото БЕЛТА



– Осенью вся растительность сухая, особенно на болотах, воды нет. И пожары возникают не реже, чем весной. Роса с утра на солнце высыхает буквально через час, и может возникнуть возгорание. Причем те же болота сейчас горят по ночам. Так это было, например, в республиканском заказнике «Простырь». Плюс недавно ликвидировали длительный пожар в республиканском биологическом заказнике «Споровский». Но люди там все равно дежурят, окарауливают по периметру: дымление внутри болота еще есть. Поэтому возникла необходимость ввести запреты, чтобы прекратить доступ в лес. На настроение населения это не повлияет – грибов и ягод уже нет. Пройдут дожди – сразу отменим запреты, – описывает положение дел начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Константин Скребец.

По его словам, пожароопасная обстановка накаляется и в других районах области. В их числе, в частности, Дрогичинский и Лунинецкий. Не будет в ближайшие дни там дождей – могут ввести запреты на посещение лесов.

– В пойме Припяти собираются рыбаки со всей страны. Там травянистая растительность усохла. Возгорания происходят ежедневно, местный лесхоз не допускает крупных, тушит на начальной стадии, – вводит в курс дела Константин Скребец.

druk@sb.by