Запреты на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси, еще в 63 введены ограничения

В частности, поход в лес стоит отложить в Березинском, Борисовском, Вилейском и Крупском районах Минской области, а также в Белыничском, Быховском, Горецком, Дрибинском, Круглянском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах Могилевской области.Ограничения на посещение лесов есть во всей Гродненской области, а также в Витебской области, кроме Браславского района, в Минской, за исключением Копыльского, Логойского и Мядельского районов. В Гомельской области ограничения действуют в Брагинском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.Условия ограничений можно уточнить в местном исполкоме или лесхозе. Например, на сайте Щучинского лесхоза поясняют: