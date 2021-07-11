Запреты на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси, еще в 63 введены ограничения. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза.
В частности, поход в лес стоит отложить в Березинском, Борисовском, Вилейском и Крупском районах Минской области, а также в Белыничском, Быховском, Горецком, Дрибинском, Круглянском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах Могилевской области.
Ограничения на посещение лесов есть во всей Гродненской области, а также в Витебской области, кроме Браславского района, в Минской, за исключением Копыльского, Логойского и Мядельского районов. В Гомельской области ограничения действуют в Брагинском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.
Условия ограничений можно уточнить в местном исполкоме или лесхозе. Например, на сайте Щучинского лесхоза поясняют:
– На территории Щучинского и Мостовского районов установлен 3 класс пожарной опасности – средняя горимость. Условия пребывания граждан в лесах такие: ограничен въезд транспортных средств и нахождение граждан на территории лесного фонда с 12.00 до 16.00.
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Запреты на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси, еще в 63 введены ограничения
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