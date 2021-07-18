Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси

Судя по карте, горячее всего обстановка на Витебщине, Гомельщине и Брестчине. В частности, в северном регионе запреты действуют практически везде, за исключением Поставского района. Там введено ограничение на посещение леса. При этом открытым остается Браславский район. На Гомельщине закрыты все леса, кроме тех, что в Мозырском, Ельском и Лельчицком районах. В этих трех районах введены ограничения. На Брестчине открыты для посещения леса Барановичского, Брестского, Жабинковского, Каменецкого и Малоритского районов. В других введены запреты.Что касается Могилевщины, то здесь горячо только на юго-востоке области: в Бобруйском, Глусском и Кировском районах ходить в лес нельзя. На Гродненщине действуют только ограничения – в Гродненском, Ивьевском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах. На Минщине спокойно в Логойском, Копыльском и Мядельском районах. Горячо – В Любанском, Слуцком, Стародорожском и Солигорском районах. В этих четырех – ходить в лес запрещено. В других местах области введены ограничения.Суть ограничений можно уточнить в местном исполкоме или лесхозе – условиях я нахождения на природе могут разниться в зависимости от региона. Например, в Ельском поясняют: