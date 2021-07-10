Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза.
В частности, ходить в лес запрещено в 10 районах страны. Речь о Белыничском, Быховском, Круглянском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, Черикосвком, Шкловском районах Могилевщины, а также в Березинском и Крупском районах Минщины.
Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Витебщины, кроме Браславского, а также на Гродненщине, за исключением Мостовского, Щучинского и Гродненского районов. На Минщине ограничения действуют практически во всех районах, кроме Копыльского, Логойского и Мядельского районов. На Гомельщине ограничения есть в Брагинском, Буда-Кошелевском, Калинковичском, Кормянском, Жлобинском, Наровлянском, Октябрьском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.
В чем суть ограничений в конкретном районе, можно уточнить в местном исполкоме или в лесхозе. Например, на сайте Светлогорского лесхоза поясняют:
– В связи с установившимся 3 классом пожарной опасности, сухой и ветреной погодой с 9 июля 2021 года на территории лесного фонда Светлогорского района введено ограничение на посещение лесов. При ограничении одиночное нахождение в лесу для сбора грибов, ягод допускается, но запрещается въезд на территорию лесфонда транспортных средств, разведение гражданами костров, использование гражданами открытого огня на территории лесного фонда. А также проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства, организация и проведение массовых мероприятий.
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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси
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