Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси

В частности, ходить в лес запрещено в 10 районах страны. Речь о Белыничском, Быховском, Круглянском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, Черикосвком, Шкловском районах Могилевщины, а также в Березинском и Крупском районах Минщины.Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Витебщины, кроме Браславского, а также на Гродненщине, за исключением Мостовского, Щучинского и Гродненского районов. На Минщине ограничения действуют практически во всех районах, кроме Копыльского, Логойского и Мядельского районов. На Гомельщине ограничения есть в Брагинском, Буда-Кошелевском, Калинковичском, Кормянском, Жлобинском, Наровлянском, Октябрьском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах.В чем суть ограничений в конкретном районе, можно уточнить в местном исполкоме или в лесхозе. Например, на сайте Светлогорского лесхоза поясняют: