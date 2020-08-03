Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза.

В частности, ходить в лес нельзя в 5 районах страны: Ивацевичском, Березовском, Пружанском, Гродненском и Щучинском. Еще в 19 районах посещать леса можно, но с оговорками – без авто, обходить молодые хвойные насаждения и не разводить костры. Так, ограничения действуют в Свислочском, Слонимском, Вилейском, Молодечненском, Минском, Смолевичском, Крупском, Березинском, Столбцовском, Узденском, Несвижском, Клецком, Слуцком, Стародорожском, Любанском, Солигорском, Октябрьском, Речицком, Мозырском и Ельском районах.

В пресс-службе Минлесхоза напоминают: принимаемые меры – временные и направлены, в первую очередь, на сохранность жизни и здоровья граждан, их имущества, а также на сохранение природы. К слову, в большинстве случаев причиной возникновения огня в лесу становится человеческий фактор. Это еще одна из причин введения запретов и ограничений: в сложной ситуации, когда высока вероятность возникновения пожара ввиду сухой погоды и длительного периода без дождей, минимизировать нахождение людей в лесу. Чтобы из-за неосторожности одного человека не пострадали многие.

Кстати, с начала года уже произошло 883 лесных пожара общей площадью свыше 6,5 тысяч гектаров.