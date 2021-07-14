Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Минской области

В Минской области запрещено посещать леса в 18 районах: Березинском, Борисовском, Вилейском, Крупском, Минском, Любанском, Пуховичском, Смолевичском, Слуцком, Солигорском, Стародорожском и Червенском. В шести районах действуют ограничительные меры: Воложинском, Дзержинском, Клецком, Молодечненском, Несвижском и Узденском.Запреты распространились практически на все лесные массивы Витебщины: посещать леса можно только в Браславском районе, а в Поставском введены ограничения.В Гомельской области введены 17 запретов и два ограничения. Это не касается только Лельчицкого и Мозырского районов.На Могилевщине запреты затронули 18 районов. Ходить в лес можно только в Бобруйском, Кировском и Осиповичском районах.На Гродненщине всего 3 запрета и 1 ограничение. Меры действуют в Островецком, Ошмянском и Сморгонском, а также Ивьевском районах соответственно.Запреты и ограничения вводятся из-за пожароопасности в лесах.