По состоянию на сегодня запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах нашей страны. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.
В Минской области запрещено посещать леса в 18 районах: Березинском, Борисовском, Вилейском, Крупском, Минском, Любанском, Пуховичском, Смолевичском, Слуцком, Солигорском, Стародорожском и Червенском. В шести районах действуют ограничительные меры: Воложинском, Дзержинском, Клецком, Молодечненском, Несвижском и Узденском.
Запреты распространились практически на все лесные массивы Витебщины: посещать леса можно только в Браславском районе, а в Поставском введены ограничения.
В Гомельской области введены 17 запретов и два ограничения. Это не касается только Лельчицкого и Мозырского районов.
На Могилевщине запреты затронули 18 районов. Ходить в лес можно только в Бобруйском, Кировском и Осиповичском районах.
На Гродненщине всего 3 запрета и 1 ограничение. Меры действуют в Островецком, Ошмянском и Сморгонском, а также Ивьевском районах соответственно.
Запреты и ограничения вводятся из-за пожароопасности в лесах.
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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 18 районах Минской области
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