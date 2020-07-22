Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза.





В частности, ходить в лес нельзя в четырех районах Гомельщины: в Кормянском, Чечерском, Добрушском и Гомельском. В остальных районах действуют ограничения на посещение лесов. Речь идет о Житковичском, Октябрьском, Жлобинском, Речицком, Щучинском, Лидском, Вороновском, Ошмянском, Минском, Смолевичском, Крупском и Березинском.

В Минлесхозе напоминают, что ограничения и запреты носят временный характер и по мере стабилизации пожароопасной ситуации в лесах будут сниматься. Так, например, еще утром в Житковичском районе повсеместно действовал запрет на посещение лесов. К вечеру стало можно посещать определенные участки.

– Число пожаров с начала года превысило восемьсот, – напомнили в пресс-службе ведомства.

К слову, основной причиной пожаров становится человеческий фактор.