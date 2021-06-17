Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси

Нельзя посещать леса в пяти районах Гомельщины: Буда-Кошелевском, Житковичском, Ельском, Октябрьском и Речицком. Запрет действует и в трех районах Гродненщины: Волковысском, Вороновском и Лидском. Аналогично и в Могилевской области: запрещается посещение лесов в Горецком, Дрибинском и Кличевском районах.Такие меры приняты из-за пожароопасности в лесах. При этом отмечается, что основная причина возгораний в лесных массивах – человеческий фактор.