По состоянию на 17 июня запреты и ограничения на посещение лесов введены в 11 районах нашей страны. Это следует из данных, приведенных на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.
Нельзя посещать леса в пяти районах Гомельщины: Буда-Кошелевском, Житковичском, Ельском, Октябрьском и Речицком. Запрет действует и в трех районах Гродненщины: Волковысском, Вороновском и Лидском. Аналогично и в Могилевской области: запрещается посещение лесов в Горецком, Дрибинском и Кличевском районах.
Такие меры приняты из-за пожароопасности в лесах. При этом отмечается, что основная причина возгораний в лесных массивах – человеческий фактор.
Опубликовано:
1092
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter