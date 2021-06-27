Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 102 районах Беларуси

В частности, закрыты для посещения леса по всей Гомельщине и Могилевщине, а также на Брестчине - за исключением Каменецкого, Брестского и Барановичского районов, где спокойно можно отправляться за ягодами или на пикник. На Минщине нельзя ходить в лес в Дзержинском, Узденском, Слуцком, Солигорском, Любанском, Стародорожском, Пуховичском, Червенском, Смолевичском, Борисовском и Крупском районах. В остальных посещение разрешено.Что касается Гродненщины, то здесь ходить в лес можно в Островецком и Ошмянском районах. В Гродненском, Сморгонском, Ивьевском, Новогрудском, Кореличском и Дятловском введены ограничения, остальные районы закрыты.На Витебщине зеленым цветом - а значит, там пожароопасная обстановка спокойная, обозначен только Браславский район. Шарковщинский, Поставский, Полоцкий, Шумилинский, Витебский, Сенненский, Дубровенский и Оршанский закрыты. В остальных действуют ограничения.В Минлесхозе не раз подчеркивали: все запреты и ограничения носят временный характер. Их введение - экстренная необходимость, чтобы сохранить здоровье граждан, их имущество, а также сберечь лес от огня. Ведь в 9 из 10 случаев причиной возникновения пламени становится человеческий фактор.В эти дни в разных регионах страны идут дожди, грозы в сопровождении сильного ветра. Завтра, по прогнозам синоптиков, на большей части Витебщины, Могилевщины и Гомельщины пройдут кратковременные дожди, местами по востоку сильные. Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов тепла, днем будет плюс 21-27.