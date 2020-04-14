Запрет на посещение лесов действует в 78 районах Беларуси

Об этом sb.by рассказал начальник управления лесного хозяйства Сергей Чернявский.

Полностью закрыты леса в двух областях — Брестской и Гродненской. В Гомельской «открыт» единственный район — Октябрьский. В Минской «открыты» Копыльский, Клецкий, Логойский, Смолевичский, Червенский районы. В Могилевской области ходить в лес нельзя в Глусском, Бобруйском, Кировском, Славгородском, Краснопольском, Чериковском, Могилевском, Мстиславском и Горецком районах. По-прежнему запреты не введены в Витебской области.

— На большинстве территорий лесхозов установился 4-й класс пожарной опасности — значит, ситуация там довольно сложная. Нужны осадки. Климатической зимы впервые в истории метеонаблюдений в Беларуси не было, мало было снега, а значит и влаги в лесу. Похолодание незначительно снизит класс пожарной опасности. К тому же ночные морозы дают сухость, — отметил Чернявский.

Кстати, Белгидромет прогнозирует в ближайшие два дня порывистый ветер. При этом 15 апреля ночью будет от -4 до +1 градуса, днем до +4—10 градусов.