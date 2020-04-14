Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Запрет на посещение лесов действует в 78 районах Беларуси

Запрет на посещение лесов действует в 78 районах Беларуси

Об этом sb.by  рассказал начальник управления лесного хозяйства Сергей Чернявский.

Полностью закрыты леса в двух областях — Брестской и Гродненской. В Гомельской «открыт» единственный район — Октябрьский. В Минской «открыты» Копыльский, Клецкий, Логойский, Смолевичский, Червенский районы. В Могилевской области ходить в лес нельзя в Глусском, Бобруйском, Кировском, Славгородском, Краснопольском, Чериковском, Могилевском, Мстиславском и Горецком районах. По-прежнему запреты не введены в Витебской области.

— На большинстве территорий лесхозов установился 4-й класс пожарной опасности — значит, ситуация там довольно сложная. Нужны осадки. Климатической зимы впервые в истории метеонаблюдений в Беларуси не было, мало было снега, а значит и влаги в лесу. Похолодание незначительно снизит класс пожарной опасности. К тому же ночные морозы дают сухость, — отметил Чернявский.

Кстати, Белгидромет прогнозирует в ближайшие два дня порывистый ветер. При этом 15 апреля ночью будет от -4 до +1 градуса, днем до +4—10 градусов.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Минчанин, продавая маски под видом респираторов, заработал более 70 тысяч рублей
Что делать, если учитель жалуется на ребенка: 12 советов психолога
В Гродно сотрудники МЧС спасли жизнь 53-летнему мужчине
В проекте «Добрай раніцы, Беларусь!» новая ведущая, которая заменила ушедшую в декрет Надежду Тимофееву
Профессионализм врачей и общая сплоченность позволят выстоять в ситуации с COVID-19 — мнение
Итальянка выгуливала черепаху без поводка и получила штраф
Запрет на посещение лесов действует в 78 районах Беларуси
Европейский вещательный союз предложил альтернативу конкурсу «Евровидение»
Предприятие «Элема» полностью перешло на производство медицинских средств защиты
Депутаты закупили средства защиты для 6-й горбольницы Минска
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Депутат: Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но важна и самодисциплина
В ГАИ призывают мотоциклистов соблюдать правила — уже два серьезных ДТП в Минске, одно смертельное
Хоккеисты сборной Беларуси досрочно завершили тренировочный сбор
Беларусь и Китай обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19
У европейской лани в Березинском заповеднике хорошие перспективы для расселения
В Гомеле стартовал республиканский марафон #СпасибоМедикам
Ряды Крапового братства Беларуси пополнили 14 спецназовцев
В Минске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 10 человек
Депутат Палаты представителей Валентина Курсевич: работа людей в белых халатах достойна самой высокой оценки
Митрополит Павел: вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь остается открытым
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сломался лорнет
Авторы
СКАНИРУЙТЕ