Запрет на посещение лесов действует в 77 районах Беларуси

В Министерстве лесного хозяйства уточнили, что запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей.В Минской области леса нельзя посещать в 14 районах, разрешено в Березинском, Вилейском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Мядельском, Слуцком.На Могилевщине запрет действует в 9 районах: Горецком, Костюковичском, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском, Чериковском.В Витебской области ограничений на посещение лесов нет.Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности.На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.