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  2. Запрет на посещение лесов действует в 77 районах Беларуси

Запрет на посещение лесов действует в 77 районах Беларуси

В Беларуси, по данным на 24 апреля, запрет на посещение лесов действует в 77 районах, пишет БЕЛТА.


В Министерстве лесного хозяйства уточнили, что запреты действуют во всех районах Брестской, Гомельской и Гродненской областей.

В Минской области леса нельзя посещать в 14 районах, разрешено в Березинском, Вилейском, Копыльском, Крупском, Логойском, Любанском, Мядельском, Слуцком.

На Могилевщине запрет действует в 9 районах: Горецком, Костюковичском, Краснопольском, Мстиславском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском, Хотимском, Чериковском.

В Витебской области ограничений на посещение лесов нет.

Причина введения временных запретов — высокий класс пожарной опасности.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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