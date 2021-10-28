Заполняемость санаторно-курортных организаций Минской области за 9 месяцев составила почти 75%

Уровень заполняемости санаторно-курортных организаций Минской области в январе – сентябре текущего года приблизился к 75 процентам, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

– Согласно ведомственной отчетности, заполняемость санаторно-курортных организаций, расположенных на территории Минской области, за девять месяцев текущего года составила 73,6 процента, – проинформировали в центре. – Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли 245,3 тысячи человек: за счет средств юридических и физических лиц – 205,6 тысячи, за счет средств республиканского бюджета и средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь – 39,7 тысячи человек.

Для обеспечения восстановительного роста санаторно-курортного лечения и оздоровления населения санаториями разрабатывались новые виды оздоровительных путевок с медицинской программой. В частности, в здравницах СКУП «Белпрофсоюзкурорт» активно внедрялись акции «Профсоюзная путевка» и «Тур выходного дня».

– В третьем квартале цены на санаторно-курортные и оздоровительные услуги не повышались, – отметили в центре. – Применялась дисконтная и бонусная программа лояльности: скидки клиентам при раннем бронировании, членам федерации профсоюзов и их детям скидка 25 процентов, программа «Постоянный гость» со скидкой 5 процентов и т.д.

Для привлечения граждан Беларуси и иностранных гостей в настоящее время используются современные инструменты при проведении рекламных кампаний: контекстная реклама в поисковых сетях, маркетинговая реклама в сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте с конечной конверсией, а также реклама на ключевых сайтах партнеров, регулярные нативные статьи и др. Приносит свои плоды и участие в международных выставках и вебинарах.

– добавили в центре.