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Заполняемость санаторно-курортных организаций Минской области в первом квартале составила 55 процентов

Заполняемость санаторно-курортных организаций, расположенных на территории Минской области, в I квартале текущего года составила 55 процентов, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. 

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– Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли более 63 тысяч человек: за счет средств юридических и физических лиц – 49,5 тысячи, за счет средств республиканского бюджета и средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь – 13,6 тысячи, – проинформировали в центре.

Там отметили, что для обеспечения восстановительного роста санаторно-курортного лечения и оздоровления населения здравницами разрабатываются новые виды оздоровительных путевок с медицинской программой. В частности, в санатории «Юность» введены ставки врачей узких специальностей – таких как врач – травматолог-ортопед, врач – мануальный терапевт. Детский санаторий «Случь» для расширения перечня платных услуг запланировал открытие кабинета сухих углекислых ванн («Реабокс») и янтарной комнаты. Кроме того, в здравницах СКУП «Белпрофсоюзкурорт» активно внедрялись услуги «Профсоюзная путевка» и «Тур выходного дня».

– Для привлечения граждан Беларуси, иностранных граждан используются современные инструменты при проведении рекламных кампаний: контекстная реклама в поисковых сетях, маркетинговая реклама в сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте с конечной конверсией, а также реклама на ключевых сайтах партнеров, регулярные нативные статьи, участие в международных выставках и вебинарах, – отметили в центре.

Здравницы Минской области продолжают развивать материально-техническую базу, расширять перечень предоставляемых услуг, внедрять инновационные технологии курортной терапии. Например, санаторий «Юность» в первом квартале приобрел озонотерапевтическую установку, ультразвуковой диагностический остеоденситометр; завершен текущий ремонт номерного фонда корпуса «Лесной», причем номер на первом этаже доукомплектован необходимыми элементами при условии пребывания в нем лиц с ограниченными возможностями. На территории ДРОЦ «Надежда» созданы условия для размещения маломобильных групп населения. Из 129 номеров 16 могут принимать людей с особенностями развития. Обеспечен доступ маломобильной группы населения в здания школы, медицинского корпуса, столовой, административного корпуса, созданы условия для беспрепятственного перемещения данной категории гостей по всей территории.

В первом квартале 2021 года цены на санаторно-курортные и оздоровительные услуги здравниц Минской области не повышались. Применялась дисконтная, бонусная программа лояльности (скидки клиентам при раннем бронировании, членам федерации профсоюзов и их детям, программа «Постоянный гость»).
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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