Заполняемость санаториев Беларуси за последние недели составила 70%

Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
– По итогам последних 2 недель в санаторно-курортных учреждениях наблюдается заполняемость на уровне 70%. То есть более 17 тысяч человек находятся одномоментно в санаториях. Мы делаем все для безопасности. На прошлой неделе было выявлено всего четыре случая коронавируса. И в позапрошлую три. То есть семь случаев, которые были локализованы. Никакого ущерба для дальнейшей деятельности учреждений нет, – рассказал руководитель.
Он также напомнил, что во время летней оздоровительной кампании оздоровились порядка 345 тысяч детей. В этот период среди них было только несколько десятков подтвержденных случаев коронавируса.
– С начала года до 1 сентября в санаторно-курортных учреждениях всего было выявлено 50 случаев коронавируса среди взрослых. Это при том, что ежедневно в санаторно-курортных учреждениях страны находилось около 20 тысяч человек и более 13,5 тысячи работников. Исходя из этих цифр, я могу констатировать, что все применяемые противоэпидемиологические меры эффективны, – пояснил он.
По словам Болбатовского, многие люди приезжают в санатории обследованными или вакцинированными. Риск заражения, как считает он, минимален.
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