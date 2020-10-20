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Запланированный ремонт уличной дорожной сети Минска завершится в октябре

Ремонт уличной дорожной сети Минска почти завершен: 90 из 110 объектов обновлены. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, пишет БЕЛТА.

Архивное фото

"В этом году по ремонту уличной дорожной сети было запланировано порядка 110 объектов, уже 90 мы завершили, на остальных работы ведутся. В октябре рассчитываем закончить ремонт. Останется только подготовка к зиме", – прокомментировал Владимир Латушкин.

В этом году ремонт уличной дорожной сети уже выполнен на площади 1 млн 40 тыс. кв. м. Основной вид работ – полная замена асфальтобетонных покрытий на площади 724 тыс. кв. м. "Последние годы начали уделять внимание больше не ямочному ремонту, локальному, а полной замене покрытия. Она полностью себя оправдывает. Все замены идут с сопровождением научных институтов, которые подбирают смеси, что исключает колейность. Плавно переходим, чтобы сначала все каркасные улицы отремонтировать", – сказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".

Также Владимир Латушкин добавил, что во взаимодействии с перевозчиками идут работы по устранению колейности и на остановках, в "карманах". Эта проблема ранее мало изучалась, но сегодня над ней работают научные институты, подбирают деформационно устойчивые смеси.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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