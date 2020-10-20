Ремонт уличной дорожной сети Минска почти завершен: 90 из 110 объектов обновлены. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Дню автомобилиста, сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, пишет БЕЛТА.
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"В этом году по ремонту уличной дорожной сети было запланировано порядка 110 объектов, уже 90 мы завершили, на остальных работы ведутся. В октябре рассчитываем закончить ремонт. Останется только подготовка к зиме", – прокомментировал Владимир Латушкин.
В этом году ремонт уличной дорожной сети уже выполнен на площади 1 млн 40 тыс. кв. м. Основной вид работ – полная замена асфальтобетонных покрытий на площади 724 тыс. кв. м. "Последние годы начали уделять внимание больше не ямочному ремонту, локальному, а полной замене покрытия. Она полностью себя оправдывает. Все замены идут с сопровождением научных институтов, которые подбирают смеси, что исключает колейность. Плавно переходим, чтобы сначала все каркасные улицы отремонтировать", – сказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".
Также Владимир Латушкин добавил, что во взаимодействии с перевозчиками идут работы по устранению колейности и на остановках, в "карманах". Эта проблема ранее мало изучалась, но сегодня над ней работают научные институты, подбирают деформационно устойчивые смеси.
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Запланированный ремонт уличной дорожной сети Минска завершится в октябре
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК