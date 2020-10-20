Запланированный ремонт уличной дорожной сети Минска завершится в октябре

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, – прокомментировал Владимир Латушкин.В этом году ремонт уличной дорожной сети уже выполнен на площади 1 млн 40 тыс. кв. м. Основной вид работ – полная замена асфальтобетонных покрытий на площади 724 тыс. кв. м., – сказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".Также Владимир Латушкин добавил, что во взаимодействии с перевозчиками идут работы по устранению колейности и на остановках, в "карманах". Эта проблема ранее мало изучалась, но сегодня над ней работают научные институты, подбирают деформационно устойчивые смеси.