Заперли в квартире и истязали: двое минчан издевались над инвалидом

В начале октября парни 22 и 23 лет под предлогом проверки работы компьютера позвали в квартиру одного из них 21-летнего знакомого-инвалида. Несколько дней гостя удерживали взаперти и издевались над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы. Все истязания снимали на мобильный телефон.В ходе опроса один из задержанных пояснил, что парня использовали для сбора стеклотары, а вырученные деньги делили пополам. Во время одной из таких вылазок ему удалось сбежать., – рассказала sb.by