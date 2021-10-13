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  2. Заперли в квартире и истязали: двое минчан издевались над инвалидом

Заперли в квартире и истязали: двое минчан издевались над инвалидом

Сотрудники милиции задержали двоих минчан, которые цинично издевались над своим знакомым-инвалидом. 


В начале октября парни 22 и 23 лет под предлогом проверки работы компьютера позвали в квартиру одного из них 21-летнего знакомого-инвалида. Несколько дней гостя удерживали взаперти и издевались над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы. Все истязания снимали на мобильный телефон.  

В ходе опроса один из задержанных пояснил, что парня использовали для сбора стеклотары, а вырученные деньги делили пополам. Во время одной из таких вылазок ему удалось сбежать.

– 21-летний пострадавший без определенного места жительства, а потому за эти несколько дней его никто не искал. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении двоих жителей столицы возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы. По иным противоправным действиям будет дана дополнительная правовая оценка. Известно, что один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей, – рассказала sb.by официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.   
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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