Заперли в квартире и истязали: двое минчан издевались над инвалидом

Сотрудники милиции задержали двоих минчан, которые цинично издевались над своим знакомым-инвалидом.
В начале октября парни 22 и 23 лет под предлогом проверки работы компьютера позвали в квартиру одного из них 21-летнего знакомого-инвалида. Несколько дней гостя удерживали взаперти и издевались над ним в присутствии других людей: заставляли раздеваться до нижнего белья, танцевать на табурете, избивали, прижигали к телу сигареты и зажимали плоскогубцами пальцы. Все истязания снимали на мобильный телефон.
В ходе опроса один из задержанных пояснил, что парня использовали для сбора стеклотары, а вырученные деньги делили пополам. Во время одной из таких вылазок ему удалось сбежать.
– 21-летний пострадавший без определенного места жительства, а потому за эти несколько дней его никто не искал. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении двоих жителей столицы возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы. По иным противоправным действиям будет дана дополнительная правовая оценка. Известно, что один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей, – рассказала sb.by официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.