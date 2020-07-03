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  2. Запасы торфа в Беларуси оцениваются в 2,4 миллиарда тонн

Запасы торфа в Беларуси оцениваются в 2,4 миллиарда тонн

Об этом заявил генеральный директор ГПО «Белтопгаз», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Алексей Кушнаренко в телефильме проекта «Сделано!» на канале СТВ.


«Запасы торфа в стране оцениваются в 2,4 миллиарда тонн. Ежегодно добываем 2 миллиона тонн и по этому показателю занимаем 4-е место в мире. Благодаря поддержке государства реализована программа «Торф» и проведена модернизация всей отрасли. Заводы — современные, динамично развивающиеся предприятия, продукция которых востребована промышленностью, системой жилищно-коммунального хозяйства, энергетикой, населением. В стране их 19, один из которых занимается выпуском оборудования и техники для торфяной промышленности. Торфом замещается 450 миллионов кубических метров импортного природного газа, а его доля в местных видах топлива составляет 15 процентов», — пояснил генеральный директор.

В качестве примера успешного развития отрасли Алексей Кушнаренко привел торфобрикетный завод «Сергеевичское» в Пуховичском районе. С 2012 года там провели пять этапов масштабной реконструкции, внедрена система автоматизации технологических процессов.

По словам главного инженера филиала «ТБЗ Сергеевичское» Алексея Молочко, суть реконструкции заключалась не просто в замене старого оборудования, а в применении современных систем, которые уже внедрены как у нас в стране, так и у зарубежных коллег:

— Модернизацию провели для того, чтобы обезопасить труд работников, исключить человеческий фактор, нахождение людей в зоне действия опасных объектов. По результатам внедрения автоматизации и реконструкции увидели эффект, которого ожидали — снизили энергозатраты на производство продукции. Если брать удельный расход электроэнергии на производство одной тонны торфобрикета, то он уменьшился в два раза. На 40 процентов снизился расход на производство тепла, которое поставляется в поселок Правдинский. Кроме того, вдвое увеличили объем производства: завод способен выпускать не менее 80 тысяч тонн брикетов в год. Готовы и к 100 тысячам тонн.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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