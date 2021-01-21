Занкович: перенос чемпионата мира по хоккею – это политика

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В международной федерации не скрывают, что перенос чемпионата мира по хоккею – это политика. Анатолий Занкович напомнил, что за всю историю прошло 84 чемпионата мира по хоккею. Прошедший в Минске в 2014 году по посещаемости занимает третье место: 643 тысячи человек тогда посетили матчи в «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене».Шесть лед назад на матчах Минск заработал 13 миллионов евро, еще миллион с лишним был получен от продажи партнерских пакетов, рекламы, использования логотипов и талисмана. Журналист заострил внимание и на том, что в среднем один приехавший иностранец во время чемпионата 2014 года потратил 1200 долларов. В эту сумму вошли оплата авиабилетов, проживания, проезда и питания в Минске, культурный досуг и развлечения.– подытожил он.