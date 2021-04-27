Занимон: фиксировать отсутствие техосмотра в автоматическом режиме возможно

обратил вниманиеНапоминаем, что с 1 марта текущего года вступили в силу изменения в КоАП и ПИКоАП: усилена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена градация ответственности за превышение скорости. Кроме того, новые меры позволят привлекать к ответственности владельцев транспортных средств за нарушения, фиксируемые специальными техническими средствами.