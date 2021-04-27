В Беларуси существует возможность фиксировать отсутствие техосмотра в автоматическом режиме. Об этом сообщает БЕЛТА.
– Очень много обсуждений в интернете связано с фотофиксацией технического осмотра транспортных средств, возможностью вынесения постановлений в автоматическом режиме. Могу вас заверить: такая возможность на самом деле существует. Это не фейк. Действительно, такая работа нами в рамках внедрения нового административного законодательства осуществляется, – обратил внимание заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.
Напоминаем, что с 1 марта текущего года вступили в силу изменения в КоАП и ПИКоАП: усилена ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена градация ответственности за превышение скорости. Кроме того, новые меры позволят привлекать к ответственности владельцев транспортных средств за нарушения, фиксируемые специальными техническими средствами.
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Занимон: фиксировать отсутствие техосмотра в автоматическом режиме возможно
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