Звучавшие нынешним летом деструктивные призывы ряда телеграм-каналов к забастовкам – это идея, ведущая в тупик. Уверенность в этом высказал на круглом столе в редакции «СБ. Беларусь сегодня», посвященном теме трудовых ресурсов и вопросов занятости, заместитель генерального директора ОАО «УКХ «ММЗ» Андрей Новик.
Замруководителя известного белорусского предприятия пояснил:
– Остановить производство на 2 недели – это 3 недели его потом запускать и потерять при этом рынки сбыта. А ниши все достаточно узкие, все наши конкуренты только и ждут, чтобы мы споткнулись. Конкретная продукция нашего завода – двигатели – всегда привязана под конкретную машину, конкретную технику. И если мы споткнулись, а нашу нишу заняли конкуренты, мы в эту нишу вернуться уже не сможем. Придется разрабатывать новую продукцию и пробиваться на рынок уже с ней. Словом, ни к чему хорошему остановка производства не приводит.
При этом Андрей Новик добавил:
– Про остановку производства у нас в августе 2020 года говорили только молодые люди, не понимающие еще всего процесса производства, не осознающие масштаб, не несущие ответственности за конечный результат, бездумно ведущиеся на какие-то нелепые обещания.
Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты “СБ. Беларусь сегодня”.
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Замруководителя ММЗ: деструктивные призывы к забастовкам – идея, ведущая в тупик
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Фото: Алексей МАТЮШ