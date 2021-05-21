Уделить больше внимания цветочному оформлению столицы поручил во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает «Минск-Новости».
– Нужно исправлять ситуацию с цветочным оформлением города. Это касается не только предприятий зеленого строительства, но и субъектов хозяйствования, которые также должны украсить цветами свои объекты, – отметил он.
Заместитель мэра столицы добавил, что к концу мая Минск должен буквально утопать в цветах, администрациям районов следует принять для этого соответствующие меры.
Как рассказал генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич, посадка цветов на территориях, за которые отвечают озеленители, выполнена на 83,5%. На следующей неделе запланировано вывесить кашпо с цветами на разделительных полосах основных проспектов.
Фото: архив БЕЛТА
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Зампредседателя Мингорисполкома поручил ускорить цветочное оформление города
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