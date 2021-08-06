Зампредседателя Госкомимущества проведет 7 августа прямую телефонную линию

Прямая телефонная линия с заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Екатериной Лукьяновой пройдет 7 августа. Такая информация размещена на сайте Госкомимущества.
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Курируемые направления деятельности – управление и распоряжение госимуществом, его учет, государственная регистрация и техническая инвентаризация недвижимого имущества, оценка стоимости объектов гражданских прав, кадастровая оценка земель.
Вопросы можно задать с 9:00 до 12:00 по телефону (8017) 284-67-72.