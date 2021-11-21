Зампред Всемирного конгресса езидов: эти люди лучше умрут, чем вернутся в «средневековье»

Не секрет, что в транспортно-логистическом центре «Брузги», в котором сейчас проживает около 2 тысяч беженцев, уже несколько дней работают сотрудники Следственного комитета нашей страны – устанавливают личности пострадавших, документируют показания и восстанавливают картину происходящего 16 ноября 2021 года. При этом далеко не все потерпевшие владеют английским, и, как оказалось, даже курдским языком. Именно поэтому следователи обратились за помощью с переводом к заместителю председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакояну. На протяжении нескольких дней он на добровольных началах помогал следователям разобраться во всех тонкостях и нюансах этой ситуации. Поговорил и с нашими корреспондентами. О том, какие национальности сейчас проживают в лагере и кто из беженцев будет сидеть в ТЛЦ до последнего – читайте в эксклюзивном репортаже sb.by.
- Находящиеся здесь люди в основном говорят на двух языках – курманджи и сорани (соответственно языки Западного и Восточного Курдистана – прим. авт.). Многие думают, что это диалекты курдского языка, но на самом деле это абсолютно разные языки. Они отличаются на 90 процентов друг от друга. Такого сходства как, например, у русского с белорусским нет, - ввел корреспондента sb.by в курс дела Худо Бакоян.
По его словам, с каждым днем количество людей, которых нужно допросить, сокращается. Сегодня, например, была только одна семья с ребенком и мужчина. Хотя раньше приходилось общаться с потерпевшими до поздней ночи. За день удавалось опросить порядка 30 семей. Худо Бакоян рассказал:
- Сегодня переводил показания одной семьи - мужа, жены и ребенка. Они рассказывали о своих проблемах. Им пришлось продать свой дом в городе Сулемани, потому что их ребенок тяжело болеет - у него проблемы с желудком. При этом все медицинские справки есть на руках, и они готовы их предоставить по требованию. По их словам, в Сулемани они живут под режимом жесткой диктатуры, они многократно обращались с просьбой о лечении ребенка в разные больницы, но им не помогли. Поэтому они хотят попасть в Германию к родственникам и очень надеются, что там им помогут вылечить их восьмилетнего сына. Говорят – нам возвращаться некуда, за деньги, вырученные от продажи жилья, они добрались до Ирана, потом до Турции, а потом в Беларусь. В начале ноября попытались перейти белорусско-польскую границу, но 13 ноября польские силовики их избили и вытолкнули обратно на территорию Беларуси. Тогда эта семья присоединилась к большой группе людей у границы.
Кроме того, семья в ходе допроса также рассказала, что в них дословно - «кидали цветные петарды», а когда начал поливать «гранатомет» (имеется в виду водомет – прим. авт), то дышать было невозможно. Люди задыхались, слезились глаза, пекло в горле - «было такое ощущение, что глотали перец». По словам родителей, ребенок несколько дней не спал. Из-за того, что у него проблемы со здоровьем, была тошнота и рвота.
- Эти люди категорически не хотят возвращаться обратно, - утверждает зампред Всемирного конгресса езидов. – Во-первых, они понимают, что их возвращение на родину будет равносильным добровольному тюремному заключению и ущемлению их свобод со стороны властей. А во-вторых, они повторяют – мы продали дом и все, что имели. Куда они поедут?
Второй человек, который пришел на допрос, по национальности езид. По его словам, семья несколько месяцев назад уже перебралась в Германию, и он отправился следом за ними. Он попал в Беларусь в середине октября, долгое время был в Минске. А потом вместе с толпой поехал на границу. Кстати, сейчас в лагере среди беженцев проживает порядка 150-ти езидов.
- Это не курды и никакого отношения к ним не имеют, - подчеркивает Худо Бакоян. - Они не мусульмане. По моему мнению, эти люди пострадали больше всех. В августе 2014-ого года они подверглись геноциду в городе Шангал в Ираке. После этого уже 8 лет эти люди живут в палаточных лагерях. В одних и тех же палатках. Вы можете представить? Весь Шангал в руинах. Я сам был в 2019-ом году там, своими глазами видел. Порядка 250-ти тысяч езидов живут там в курдской автономии (более известен как Иракский Курдистан – прим. авт). Со стороны курдских властей эта национальность все еще подвергается ущемлению в правах.
Как отметил Худо Бакоян, проблема заключается в том, что езидов в Ираке до сих пор не признали как нацию. В 2005-ом году, когда писали Конституцию Ирака, езидов просто вынесли из списка. 140-я статья Конституции Ирака дает право коренным народам в местах компактного проживания иметь внутренние войска и местные органы правопорядка. А потому, они не смогли отразить нападение террористической группировки ИГИЛ. По официальным данным ООН, 10 тысяч человекезидской национальности были убиты в августе 2014 года, а 450 тысяч людей остались жить в палаточных лагерях или стали беженцами.
Поэтому те люди, которые сейчас проживают в ТЛЦ «Брузги», бежали в Европу не от хорошей жизни. Теперь они проживают совместно с курдами. По словам потерпевшего, ранее когда они проживали в стихийном лагере у погранперехода, во время раздачи еды и гуманитарной помощи, им все доставалось в последнюю очередь. Однако, перебравшись в транспортно-логистический центр, все сплотились.
- Езиды говорят, что они лучше умрут, чем вернутся в курдскую автономию, - сообщает Худо Бакоян. - Жилищных условий нет, электричества нет. Это настоящее "средневековье" .
- Почему некоторые беженцы стремятся в Великобританию, а другие в Германию? - интересуюсь я.
- С этим действительно возникла некоторая путаница. Постараюсь объяснить. Дело в том, что те люди, которые жили в районах Ирака если можно так сказать «побогаче», то они, конечно, хотят лучшей жизни и едут целенаправленно в Великобританию. Там большая курдская диаспора, которая им помогает. А те, кто оказался в совсем ужасных условиях и вынужденно покидают свою страну, а именно езиды хотят попасть в Германию. Там проживает более 300 тысяч езидов, которые также помогают своим "однополчанам".
За время пребывания в транспортно-логистическом центре многие журналисты обратили внимание и на тот факт, что многие беженцы скрывают лицо от камер и неохотно дают комментарии. У Худо Бакояна нашлось объяснение и этому факту:
- Они очень боятся. Были случаи, когда после таких комментариев европейским СМИ террористы преследовали ближайших родственников этих людей. А у многих из них на родине остались двоюродные братья и сестры. Поэтому, журналисты также должны войти в положение этих людей.