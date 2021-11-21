Зампред Всемирного конгресса езидов: эти люди лучше умрут, чем вернутся в «средневековье»

По его словам, с каждым днем количество людей, которых нужно допросить, сокращается. Сегодня, например, была только одна семья с ребенком и мужчина. Хотя раньше приходилось общаться с потерпевшими до поздней ночи. За день удавалось опросить порядка 30 семей. Худо Бакоян рассказал:Кроме того, семья в ходе допроса также рассказала, что в них дословно - «кидали цветные петарды», а когда начал поливать «гранатомет» (имеется в виду водомет – прим. авт), то дышать было невозможно. Люди задыхались, слезились глаза, пекло в горле - «было такое ощущение, что глотали перец». По словам родителей, ребенок несколько дней не спал. Из-за того, что у него проблемы со здоровьем, была тошнота и рвота.- утверждает зампред Всемирного конгресса езидов. –Второй человек, который пришел на допрос, по национальности езид. По его словам, семья несколько месяцев назад уже перебралась в Германию, и он отправился следом за ними. Он попал в Беларусь в середине октября, долгое время был в Минске. А потом вместе с толпой поехал на границу. Кстати, сейчас в лагере среди беженцев проживает порядка 150-ти езидов.- подчеркивает Худо Бакоян. -Как отметил Худо Бакоян, проблема заключается в том, что езидов в Ираке до сих пор не признали как нацию. В 2005-ом году, когда писали Конституцию Ирака, езидов просто вынесли из списка. 140-я статья Конституции Ирака дает право коренным народам в местах компактного проживания иметь внутренние войска и местные органы правопорядка. А потому, они не смогли отразить нападение террористической группировки ИГИЛ. По официальным данным ООН, 10 тысяч человекезидской национальности были убиты в августе 2014 года, а 450 тысяч людей остались жить в палаточных лагерях или стали беженцами.Поэтому те люди, которые сейчас проживают в ТЛЦ «Брузги», бежали в Европу не от хорошей жизни. Теперь они проживают совместно с курдами. По словам потерпевшего, ранее когда они проживали в стихийном лагере у погранперехода, во время раздачи еды и гуманитарной помощи, им все доставалось в последнюю очередь. Однако, перебравшись в транспортно-логистический центр, все сплотились.- сообщает Худо Бакоян. -- Почему некоторые беженцы стремятся в Великобританию, а другие в Германию? - интересуюсь я.За время пребывания в транспортно-логистическом центре многие журналисты обратили внимание и на тот факт, что многие беженцы скрывают лицо от камер и неохотно дают комментарии. У Худо Бакояна нашлось объяснение и этому факту: