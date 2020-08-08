Зампред ЦИК рассказал, что можно и что нельзя делать на избирательном участке

Об этом Вадим Ипатов рассказал в эфире ОНТ.

- Участок для голосования – это общественное место. Конечно, нужно соблюдать порядок. Порядок – это не мешать другим избирателям осуществлять свое волеизъявление, не вмешиваться в деятельность участковой избирательной комиссии. На некоторых интернет-ресурсах начинаются посылы: зашел, взял бюллетень, начал изучать какие-то программы… Во-первых, на избирательных участках нет никаких программ кандидатов в президенты. Есть определенные данные, короткая информация. Поэтому вообще избирательное законодательство, не только в нашей стране, в части голосования рассчитано прежде всего на добропорядочного гражданина, который интересовался выборами уже, когда шла предвыборная агитация, он уже знает кандидатов, - рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Вадим Ипатов.

По его словам, если люди будут задерживаться на избирательном участке, то будут создаваться определенные препятствия для гражданина, который следует за ними. В то том числе это связано с пандемией.

- Второй момент – «давайте придем во второй половине дня и к концу». Каждый захочет отдать свой голос. В восемь часов избирательные участки закроются. Соответственно, не должно быть такого, чтобы у человека не получилось проголосовать из-за того, что он пришел в конце дня, там стояла очередь, и он не попал на избирательный участок, - пояснил зампред ЦИК.

Что касается вопроса фотографирования бюллетеней и законность так называемых альтернативных систем учета голосов, то хоть это и не запрещено, но Ипатов задается вопросом, для чего фотографируется бюллетень:

- На интернет-ресурсах говорят – сфотографируйте и отправьте. Здесь мы переходим в плоскость обсуждения тех моделей, которые предлагаются для избирателей, так называемых альтернативных способов подсчета голосов. Давайте обратимся к опыту зарубежных стран. В марте 2009 года Конституционный суд Германии вынес решение, в котором сказал, что электронное голосование, которое применялось в немецком избирательном законодательстве, не соответствует требованию о честности открытости выборов. Почему? Потому, что электронное голосование не гарантирует 100% защиту тайны голосования. Второй момент – алгоритм подсчета голосов этой системы. Например, мне он не известен. Как происходит подсчет в этой системе, которая позиционируется, как правильная? Нет ли там какой-либо кнопки, которую ты нажимаешь, и вдруг он считается по-другому. И третье. Человек, когда отправляет свой голос – отправляет с телефона, а у телефона есть IP-адрес, номер. Возникает вопрос, передаются ли персональные данные. Наконец, репрезентативность. То есть, сколько там человек проголосует и будет ли это отображением картины всей массы избирателей, которые придут на избирательный участок и проголосуют. То есть, это может быть инструмент определенной манипуляции, которая может способствовать очень нехорошему конфликту. Ну а для других каких-то моделей есть опросы. У нас регулируется законодательством, как осуществляется опрос общественного мнения, связанного с выборами, референдумами и т.д. Это инструмент, который известен нашему законодательству.