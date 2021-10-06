Зампред Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке: учебник есть, был и будет основным инструментом в работе учителя

Таким мнением поделилась в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого и седьмого созывов, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ирина Рынейская. В ходе беседы обсудили, нужно ли вносить изменения в современные школьные учебники по истории.
– Я соглашусь с тем, что было озвучено и на Республиканском педагогическом совете, и на парламентских слушаниях. Суть такова, что историю ребенок должен знать. Было поручение Главы государства проработать вопрос с учебниками по истории. Но последние события показывают, что, возможно, нужно пересмотреть, как трактуются некоторые события нашей истории. То, что молодое поколение должно плотно включаться в изучение истории своей страны, – факт бесспорный. Ни один человек, любящий свою страну, с этим не поспорит. Поэтому тема на слуху. И я скажу больше: на понимание истории родины направлены не только учебные предметы, но и внеклассная деятельность. То, что мы называем открытой воспитательной системой школы, – высказалась она.
Ирина Рынейская добавила, что общего мнения со стороны всех участников образовательного процесса насчет содержания учебников по истории нет.
– Учебник создается не на год и не на два. Он как был, как есть, так и будет основным инструментом в работе учителя. Пособие должно быть таким, чтобы его легко воспринимали и ученик, и педагог, – озвучила мнение она и добавила, что никакие современные информационные средства не заменят работу учителя.