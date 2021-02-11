Необходимо пересмотреть Концепцию национальной безопасности Беларуси. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании.
По его словам, военные опасности по периметру наших границ и внутри страны постоянно трансформируются. Растут и иные военные угрозы, среди которых международный терроризм, развитие наемничества в лице частных военных компаний, информационные операции.
– Эти и другие процессы для нас сигнал о необходимости пересмотреть Концепцию национальной безопасности. За 10 лет все ее положения уже выполнили предназначенную функцию.
Также Павел Муравейко обратил внимание на снижение уровня патриотизма в обществе. Он отметил, что наша страна встроена в мировую экономическую систему, а открытые рынки и границы способствуют движению трудовых ресурсов. Поэтому мы становимся свидетелями того, как космополитические взгляды внедряются в сознание белорусов.
– Вооруженные Силы и другие силовые структуры многое делают в рамках патриотического воспитания. Мы организовали работу и выстроили систему в данном направлении. Однако патриот, врач, учитель, дипломат, журналист или работник ИТ-сферы в такой же степени важны для своей страны, как и человек в погонах. Для воспитания патриотов Отечества военное ведомство предлагает разработать государственную программу патриотического воспитания населения Беларуси. Она должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодежи.
Фото: БЕЛТА
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Замначальника Генштаба Вооруженных Сил: необходимо пересмотреть Концепцию национальной безопасности
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