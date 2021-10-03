Богдан о четвертой волне COVID-19: заболевание протекает агрессивнее, быстрее наступает ухудшение состояния пациентов

О том, как в Беларуси проходит четвертая волна коронавируса, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
– Поменялось воздействие вируса на нашу популяцию. Сейчас чаще болеют молодые люди. Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее, и быстрее наступает ухудшение состояния пациентов. Но мы в боевой готовности. Каждое утро в Минздраве проходит селекторное совещание с регионами, чтобы точно понимать, как складывается ситуация в каждом учреждении. Сотрудники и руководство Министерства здравоохранения еженедельно посещают красные зоны, – рассказала замминистра.
По ее словам, сегодня около 99,9% пациентов в коронавирусных отделениях не вакцинированы. В реанимациях, которые уже посетила Елена Богдан, 100% заболевших также не сделали прививки.
– Сегодня основная задача – это вакцинация. В Беларусь поступила вакцина "Спутник Лайт", и сейчас активно проходит прививочная кампания студентов. Мы провели наш совет по иммунизации. И с учетом поступления китайской вакцины, у которой нет противопоказаний для беременных женщин, мы сейчас начинаем вакцинацию женщин, которые ждут ребенка, – пояснила она.
Елена Богдан отметила следующий важный момент:
– Увеличилось число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Из первой и второй волны мы вынесли определенные уроки. За лето нам удалось увеличить количество точек подключения кислорода. Мы смогли оснастить наши центральные районные больницы компьютерными томографами, и этот процесс продолжается. Соответственно, расширяется и диагностика. Начато отечественное производство низкомолекулярных гепаринов, которые оказались очень важны и нужны пациентам. Были пересмотрены и подходы к лечению коронавируса. Система теперь обеспечена таким препаратом, как ремдесивир, который во многих случаях позволяет предотвратить тяжелое течение болезни, – рассказала она.
По словам замминистра, надбавки медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, остались в прежнем объеме.
– Возможностей для вакцинации граждан становится все больше. Мы открываем прививочные пункты в торговых центрах, метро, выезжаем на предприятия и на дом к людям пожилого возраста, – добавила она.