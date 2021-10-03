Богдан о четвертой волне COVID-19: заболевание протекает агрессивнее, быстрее наступает ухудшение состояния пациентов

– рассказала замминистра.По ее словам, сегодня около 99,9% пациентов в коронавирусных отделениях не вакцинированы. В реанимациях, которые уже посетила Елена Богдан, 100% заболевших также не сделали прививки.– пояснила она.Елена Богдан отметила следующий важный момент:– рассказала она.По словам замминистра, надбавки медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, остались в прежнем объеме., – добавила она.