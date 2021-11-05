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Замминистра внутренних дел проведет прямую линию 6 ноября

В субботу, 6 ноября, пройдет прямая телефонная линия с заместителем Министра внутренних дел – начальником криминальной милиции генерал-майором милиции Геннадием Казакевичем, проинформировали в МВД.

Архивное фото

Обратиться к Геннадию Казакевичу с вопросами по теме противодействия преступности и коррупции, а также обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, можно будет с 09:00 до 12:00 по телефону (8-017) 218-55-30.

Кстати, в субботу прямые линии также проведут представители местной власти из всех облисполкомов страны и Минского горисполкома. Подробности - здесь.
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Фото: Павел БОГУШ
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