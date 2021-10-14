Замминистра труда и соцзащиты: заявления для досрочного получения семейного капитала подали более 41,5 тысячи семей

С 2015 года в Беларуси действует программа "Семейный капитал". За это время почти 105 тысяч счетов открыли семьи после рождения третьего, четвертого и последующих детей. Есть возможность использовать эту сумму досрочно. Об особенностях досрочного получения такой выплаты поговорили в эфире программы "Панорама" на "Беларусь 1" с заместителем министра труда и социальной защиты Беларуси Валерием Ковальковым.
– Впервые досрочное использование семейного капитала появилось 1 ноября 2020 года. С того момента подано уже практически 41 504 заявления на досрочное использование. Положительное решение принято по 41,5 тысячи заявлений. Наиболее часто семьи используют семейный капитал на улучшение жилищных условий – сегодня это порядка 88% процентов от всех положительных решений. Чуть более 6,5 % – это получение медицинских услуг, 5,5% составляют услуги образования, – пояснил он.
Согласно указу, подписанному Главой государства, список этих возможностей в следующем году станет шире. Заместитель министра рассказал, что является основанием для разморозки капитала, чтобы улучшить условия проживания:
– Семья должна быть нуждающейся в улучшении жилищных условий. Это главное условие, и оно не меняется. Дополнительно к тем возможностям, которые есть сегодня, семья сможет приобрести долю либо часть жилого помещения при условии, что она полностью становится владельцем этого жилого помещения. Урегулирован вопрос перевода долгов по кредитам, которые брала семья для улучшения жилищных условий. Использовать средств семейного капитала будет возможно на погашение займов организациям, которые выделяли средства своим работникам на такие цели. Сегодня можно погашать только кредиты банков, – отметил он.
По словам Ковалькова, есть и дополнительные ограничения, которые вводятся, чтобы семья более взвешенно принимала решение.
– Главное, о чем они должны помнить, что при использовании средств семейного капитала семья будет снята с очереди на улучшение жилищных условий. Причем такой отказ они должны делать добровольно. Семья не сможет приобрести жилое помещение, если оно включено в перечень ветхих и пустующих жилых помещений. За исключением определенных случаев семья не сможет осуществить отчуждение жилого помещения в течение пяти лет, – рассказал он.
Напомним, к вариантам использования семейного капитала относятся улучшение жилищных условий, здравоохранение и образование. Уже в следующем году эти средства можно будет направить на покупку товаров для реабилитации детей-инвалидов и их родителей. Заместитель министра уточнил, что медуслуги могут оказывать и частные, и государственные учреждения здравоохранения. Единственное условие – для получения таковой необходимо заключение ВКК, которое выдаст именно государственное учреждение здравоохранения. Что касается обучения, в настоящее время получить образование можно только в государственных учреждениях образования. Начиная с 1 января 2022 года подключатся учреждения среднего и высшего образования потребительской кооперации, а также учреждения образования ФПБ.