Замминистра труда и соцзащиты: заявления для досрочного получения семейного капитала подали более 41,5 тысячи семей

– пояснил он.Согласно указу, подписанному Главой государства, список этих возможностей в следующем году станет шире. Заместитель министра рассказал, что является основанием для разморозки капитала, чтобы улучшить условия проживания:– отметил он.По словам Ковалькова, есть и дополнительные ограничения, которые вводятся, чтобы семья более взвешенно принимала решение., – рассказал он.Напомним, к вариантам использования семейного капитала относятся улучшение жилищных условий, здравоохранение и образование. Уже в следующем году эти средства можно будет направить на покупку товаров для реабилитации детей-инвалидов и их родителей. Заместитель министра уточнил, что медуслуги могут оказывать и частные, и государственные учреждения здравоохранения. Единственное условие – для получения таковой необходимо заключение ВКК, которое выдаст именно государственное учреждение здравоохранения. Что касается обучения, в настоящее время получить образование можно только в государственных учреждениях образования. Начиная с 1 января 2022 года подключатся учреждения среднего и высшего образования потребительской кооперации, а также учреждения образования ФПБ.