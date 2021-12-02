Замминистра сельского хозяйства: в Беларуси есть 184 сорта картофеля

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Замминистра подчеркнул, что производимого сейчас объема картофеля нам достаточно для промышленной переработки, создания баланса семенного материала для подготовки к следующему урожаю, реализации на ярмарках, выставках, в том числе и в торговых сетях.– уточнил он.Продолжая разговор об импортном картофеле, Иван Брыло отметил:– отметил замминистра сельского хозяйства.