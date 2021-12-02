Замминистра сельского хозяйства: в Беларуси есть 184 сорта картофеля

Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло в новом выпуске программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ.
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Замминистра подчеркнул, что производимого сейчас объема картофеля нам достаточно для промышленной переработки, создания баланса семенного материала для подготовки к следующему урожаю, реализации на ярмарках, выставках, в том числе и в торговых сетях.
– С производимого объема в этом году – порядка 900 тыс. т – мы более 200 тыс. т картофеля экспортируем. В плане импорта мы получаем порядка 20 тыс. т. Пусть и небольшой, но импорт все же присутствует. Почему так происходит? Как правило, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Египет поставляют весной молодой картофель: такая позиция есть. И вторая – некоторые белорусские производители чипсов в производстве используют именно импортный картофель. Считается, что у него более высокие вкусовые качества. Хотя в Беларуси сейчас есть 184 сорта картофеля: выбор огромнейший, – уточнил он.
Продолжая разговор об импортном картофеле, Иван Брыло отметил:
– Как бы там ни было, большую часть картофеля мы высаживаем в свои селекции, импортный составляет порядка 25%. Селекционерам также надо соревноваться, пусть они тоже подтягиваются к тому импортному, который, может быть, дает наибольший урожай. Это здравомыслящая игра, – отметил замминистра сельского хозяйства.