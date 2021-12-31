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  2. Замминистра сельского хозяйства: основная задача продовольственной безопасности страны выполнена

Замминистра сельского хозяйства: основная задача продовольственной безопасности страны выполнена

Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, подводя итоги уходящего года в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.


Обсуждая производство молока и мяса, Игорь Брыло отметил, что за последние 6–7 лет в Беларуси наблюдается положительная динамика. По его словам, в этом году удалось достичь более высоких результатов, чем в 2020-м. 

– У нас не стоит вопрос обеспечить внутренний рынок молоком или мясом, эта тема у нас уже закрыта более чем десять лет назад. Так, более 60% от всего производимого молока мы экспортируем. И более 30% от всего производимого мяса. Если в производстве даже наблюдается тенденция к снижению, в этом нет трагедии. Самое главное, что основная задача продовольственной безопасности страны выполнена, – высказался он. 

Фото из архива БЕЛТА
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