Такую информацию в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ озвучил заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло. По его словам, это на 25 стран больше, чем в 2015 году. Отдельно Игорь Брыло рассказал об экспорте белорусской молочной продукции.
Фото: архив БЕЛТА
- За пять лет количество стран, где представлена наша молочка, увеличилось ровно в два раза. Теперь их 58, - привел данные он.
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Замминистра сельского хозяйства: белорусская сельскохозяйственная продукцию представлена в 104 странах мира
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